У Чернігівську міськраду прийшли з обшуками: мер каже, з ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Державне бюро розслідувань сьогодні, 27 січня, у Чернігівській міськраді проводить обшуки. Про це на сесії міської ради сказав мер Чернігова Владислав Атрошенко, пише УНН.
Цитата:
"Наразі в приміщенні міської ради відбувається обшук ДБР", - сказав він.
За його словами, у мерії сприяють. На вимогу ДБР надали вже всі потрібні документи, додав мер. Також він вказав, що вважає це "політичним тиском".
Доповнення
Обшуки на комунальних підприємствах Чернігова тривають з жовтня 2021 року. Тоді співробітники СБУ та Нацполіції з Києва провели понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва міськради та низці фірм-підрядників.
За даними слідства, посадові особи управління капітального будівництва Чернігівської міськради провели публічні закупівлі на понад 218 млн грн. А переможцями у тендері стали "партнерські" комерсанти.