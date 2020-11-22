В Черкасской области задержали участников "сходки" криминальных авторитетов

“На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в г. Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека”, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас личности 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

“Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних „смотрящих“ из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями „уголовного мира“, есть вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области”, — отметил начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.