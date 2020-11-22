У Черкаській області затримали учасників “сходки” кримінальних авторитетів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Городище під час застілля затримали учасників “сходки” кримінальних авторитетів з різних регіонів України, які святкували звільнення “колеги” з місць позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.
“На спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в м. Городище один із закладів міста працює із порушенням карантинних вимог. Крім того, у повідомленні йшлося про те, що у приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину”, — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, до Городища приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. У фігурантів вилучили зброю, ножі та гроші. Наразі 16 осіб вже встановлені та перевірені за базами розшукуваних.
“Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх „наглядачів“ з Черкас, Полтави й Кам’янського. Поліцейські відпрацьовують їхні зв’язки з іншими представниками „кримінального світу“, ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєних злочинів на території області”, — зазначив начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.