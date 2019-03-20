В Черкасской области расследуют проживание двух малышей в ненадлежащих условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По факту ненадлежащего содержания двух малолетних детей - они проживали в недопустимых условиях - и служебной халатности в Черкасской области открыли уголовные производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей по уходу за детьми прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, чтобы выяснить условия, способствовавшие нарушению прав детей, изучить причины отсутствия контроля за условиями их жизни зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность".
Также в адрес службы по делам детей Черкасской облгосадминистрации направлено письмо о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на выявление семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, изучение причин, приведших к их возникновению, принятия неотложных мер для устранения реальной угрозы жизни и здоровью детей и недопущения аналогичных фактов.
Сейчас органы государственной профилактики из неблагополучной семьи забрали двух детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
"Мальчика четырехлетнего возраста помещен в КУ "Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей", относительно годовалого - решается вопрос о помещении в лечебное учреждение", - уточнили в ведомстве.
Расследование в производстве продолжается.
Напомним, в Луганской области 61-летняя бабушка в состоянии алкогольного опьянения, выгнала своего 4-летнего внука из дома.