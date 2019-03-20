У Черкаській області розслідують проживання двох малюків у неналежних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За фактом неналежного утримання двох малолітніх дітей - вони проживали в неприпустимих умовах - і службової недбалості у Черкаській області відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"За фактом злісного невиконання батьками своїх обов’язків по догляду за дітьми прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, щоб з’ясувати умови, які сприяли порушенню прав дітей, вивчити причини відсутності контролю за умовами їх життя зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України "Службова недбалість".
Також на адресу служби у справах дітей Черкаської облдержадміністрації скеровано лист щодо необхідності вжиття додаткових заходів, спрямованих на виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, вивчення причин, що призвели до їх виникнення, вжиття негайних заходів для усунення реальної загрози життю і здоров'ю дітей та недопущення аналогічних фактів.
Наразі органи державної профілактики з неблагополучної родини забрали двох дітей, які потрапили в складні життєві обставини.
"Хлопчика чотирьохрічного віку поміщено до КЗ "Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей", стосовно однорічного – вирішується питання щодо поміщення до лікувальної установи", - уточнили у відомстві.
Розслідування у провадженні триває.
Нагадаємо, у Луганській області 61-річна бабуся у стані алкогольного сп’яніння, вигнала свого 4-річного онука з дому.