У Черкаській області розслідують проживання двох малюків у неналежних умовах

КИЇВ. 20 березня. УНН. За фактом неналежного утримання двох малолітніх дітей - вони проживали в неприпустимих умовах - і службової недбалості у Черкаській області відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.