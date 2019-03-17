На Луганщині п’яна бабця вигнала 4-річного онука з дому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Луганщині, 61-річна бабця у стані алкогольного сп’яніння, насварила свого 4-річного онука та виставила босого за двері квартири. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
Вчора, 16 березня, до поліції звернулась мешканка Лисичанська, яка повідомила, що її сваха вигнала з дому 4-річного онука. Правоохоронці негайно почали пошуки. Під час квартирного обходу було знайдено хлопчика, його приютив сусід.
Поліцією встановлено, що 26-річна матір хлопчика залишила сина у 61-річної бабусі, яка через сильний стан алкогольного сп’яніння насварила дитину та виставили хлопчика у легкому одязі, без взуття у під’їзд.
Родина вже перебуває на обліку у справах дітей, матір не працює, зловживає алкогольними напоями та вже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.
Тому, було прийнято рішення про вилучення малолітнього з родини та поміщення його до центру соціально-психологічної реабілітації.
Відносно матері хлопчика складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”. У відношенні бабусі вирішується питання про притягнення її до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП “Вчинення насильства в сім’ї”.
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області без вісті зникли молода мати з дитиною.