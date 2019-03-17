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В Луганской области пьяная бабушка выгнала 4-летнего внука из дома

Киев • УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Луганской области 61-летняя бабушка в состоянии алкогольного опьянения, отчитала своего 4-летнего внука и выставила босого за дверь квартиры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Луганской области пьяная бабушка выгнала 4-летнего внука из дома

Вчера, 16 марта, в полицию обратилась жительница Лисичанска, которая сообщила, что ее сваха выгнала из дома 4-летнего внука. Правоохранители немедленно начали поиски. Во время квартирного обхода было найдено мальчика, его приютил сосед.

Полицией установлено, что 26-летняя мать мальчика оставила сына на 61-летнюю бабушку, которая из-за сильного состояние алкогольного опьянения отчитала ребенка и выставили мальчика в легкой одежде, без обуви в подъезд.

Семья уже состоит на учете по делам детей, мать не работает, злоупотребляет алкогольными напитками и уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Поэтому было принято решение об изъятии малолетнего из семьи и помещения его в центр социально-психологической реабилитации.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". В отношении бабушки решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП "Совершение насилия в семье".

Напомним, в Измаиле Одесской области без вести пропали молодая мать с ребенком.

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