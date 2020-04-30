В Черкассах разоблачили схему производства и реализации некачественных антисептиков

"Разоблачена и прекращена отлаженная схема незаконного обогащения, связанная с реализацией в период карантина некачественных веществ под видом антисептических средств (ч. 1 ст. 204 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, одно из черкасских предприятий, не имея соответствующих разрешений, изготовило из незаконно приобретенного сырья антисептическое средство и начало реализовывать гражданам по завышенным ценам в период действия карантинных мероприятий, в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно результатам исследования изготовленная смесь не соответствует составу, указанному на этикетке (указано 60-70% при фактическом содержании 48-52%), содержание спирта является незначительным, поэтому средство неэффективно в борьбе с коронавирусной инфекцией и не соответствует стандартам качества, установленным для дезинфицирующих средств.

Во время проведения обысков следователями изъято около 40 тысяч литров сырья, из которого производилась незаконная продукция, остатки готового "антисептика", химические вещества и оборудование для изготовления фальсификата.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства и изъяла товара на почти 1 млн гривен.