В Черкассах разоблачили схему производства и реализации некачественных антисептиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Черкассах разоблачена и прекращена схема изготовления и реализации некачественных антисептиков. Так, во время обысков было изъято около 40 тысяч литров сырья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Разоблачена и прекращена отлаженная схема незаконного обогащения, связанная с реализацией в период карантина некачественных веществ под видом антисептических средств (ч. 1 ст. 204 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, одно из черкасских предприятий, не имея соответствующих разрешений, изготовило из незаконно приобретенного сырья антисептическое средство и начало реализовывать гражданам по завышенным ценам в период действия карантинных мероприятий, в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно результатам исследования изготовленная смесь не соответствует составу, указанному на этикетке (указано 60-70% при фактическом содержании 48-52%), содержание спирта является незначительным, поэтому средство неэффективно в борьбе с коронавирусной инфекцией и не соответствует стандартам качества, установленным для дезинфицирующих средств.
Во время проведения обысков следователями изъято около 40 тысяч литров сырья, из которого производилась незаконная продукция, остатки готового "антисептика", химические вещества и оборудование для изготовления фальсификата.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства и изъяла товара на почти 1 млн гривен.