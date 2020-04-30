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У Сумах викрили реалізацію неякісних антисептиків лікувальним закладам

У Сумах викрили реалізацію неякісних антисептиків лікувальним закладам

Київ • УНН

 • 12242 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Служба безпеки України блокувала у Сумах незаконне виготовлення та реалізацію лікарським установам регіону неякісного фальсифікованого антисептичного засобу та вилучили товару на майже 1 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих підприємців організували виробництво контрафактного антисептика на території приватного підприємства, яке належить одному з них, і розташоване на околиці Сум. Зловмисники виготовляли фальсифікат під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини без будь-яких дозвільних документів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що продукцію ділки реалізовували через інтернет, а також лікарським закладам Сумщини. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виготовлення фальсифікату правоохоронці вилучили майже 600 літрів готової для реалізації продукції, приблизно 500 літрів спирту невстановленого походження, хімічні сполуки, порожню тару і обладнання для виготовлення контрафактного антисептика.

За попередніми підрахунками фахівців, вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 1 мільйон гривень. У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі встановлюються медичні заклади, які придбали контрафактний антисептик, для вилучення фальсифікату і визначення суми збитків, завданих державному бюджету, внаслідок придбання лікарськими установами сумнівної продукції.

Нагадаємо, Служба безпеки України на Київщині виявила масштабне підпільне виробництво неякісних дезінфікуючих засобів, зокрема, для потреб Збройних Сил України. 

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