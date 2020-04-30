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В Сумах разоблачили реализацию некачественных антисептиков лечебным учреждениям

Киев • УНН

 • 12242 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лекарственным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства и изъяли товара на почти 1 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.

В Сумах разоблачили реализацию некачественных антисептиков лечебным учреждениям

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных предпринимателей организовали производство контрафактного антисептика на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них, и расположенно на окраине Сум. Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумской области. Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика.

По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 млн гривен. В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются медицинские учреждения, которые приобрели контрафактный антисептик, для извлечения фальсификата и определения суммы убытков, нанесенных государственному бюджету, в результате приобретения лекарственными учреждениями сомнительной продукции.

Напомним, Служба безопасности Украины в Киевской области обнаружила масштабное подпольное производство некачественных дезинфицирующих средств, в частности, для нужд Вооруженных Сил Украины.

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