У Черкасах викрили схему виробництва та реалізації неякісних антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Черкасах викрито та припинено схему виготовлення та реалізації неякісних антисептиків. Так, під час обшуків було вилучено близько 40 тисяч літрів сировини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"Викрито та припинено налагоджену схему незаконного збагачення, пов’язану з реалізацією в період карантину неякісних речовин під виглядом антисептичних засобів (ч. 1 ст. 204 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, одне з черкаських підприємств, не маючи відповідних дозволів, виготовило з незаконно придбаної сировини антисептичний засіб і розпочало реалізовувати громадянам за завищеними цінами в період дії карантинних заходів, у зв’язку з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Згідно з результатами дослідження виготовлена суміш не відповідає складу, вказаному на етикетці (вказано 60-70% при фактичному вмісті 48-52%), вміст спирту є незначним, а тому засіб є неефективним в боротьбі з коронавірусною інфекцією та не відповідає стандартам якості, установленим для дезінфікуючих засобів.
Під час проведення обшуків слідчими вилучено близько 40 тисяч літрів сировини, з якою виготовлялася незаконна продукція, залишки готового "антисептику", хімічні речовини та обладнання для виготовлення фальсифікату.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала у Сумах незаконне виготовлення та реалізацію лікарським установам регіону неякісного фальсифікованого антисептичного засобу та вилучила товару на майже 1 млн гривень.