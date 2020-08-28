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В Черкассах открыли "Мясомаркет" Косюка

Киев • УНН

 • 51099 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. МХП открыл "Мясомаркет" в Черкассах, сообщает УНН.

В Черкассах открыли "Мясомаркет" Косюка

Это уже пятый по счету магазин сети. В общем, как сообщили в МХП, в течение 2020 года планируется открытие около 50 торговых точек в разных уголках Украины.

"Новый "Мясомаркет" в Черкассах - это особое событие для компании. Черкасская область - родной край Юрия Косюка, главы правления агрохолдинга, ведь именно здесь он родился и вырос. Кроме этого, в области расположено подавляющее большинство предприятий, входящих в Группу МХП. Также в Черкассах базируется благотворительный фонд "МХП-Громаді", который нацелен на развитие общин на территории присутствия холдинга", - сообщает пресс-служба МХП.

Во время открытия представители компании сообщили, что вся продукция, которая попадает в "Мясомаркет", проходит тщательный контроль качества, имеет соответствующие сертификаты, а также сохраняется с учетом необходимых температурных режимов и санитарных норм.

Также отметили, что особенностью магазина является профессиональный сомелье, который помогает гостям с выбором продукции, специй, соусов, чтобы они могли порадовать свои вкусовые рецепторы и получить истинное наслаждение от ужина в кругу семьи.

Справка УНН. Компания МХП объединяет в себе более 40 предприятий, ряд продуктовых брендов, таких как "Наша Ряба", "Бащинский", "Легко", "Секреты Шефа" и др. В частности, в Черкасской области расположена одна из птицефабрик компании. МХП - крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. География экспорта - более 85 стран мира.

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