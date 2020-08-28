У Черкасах відкрили "М’ясомаркет" Косюка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. МХП відкрив "М’ясомаркет" у Черкасах, повідомляє УНН.
Це вже п'ятий за рахунком магазин мережі. Загалом, як повідомили у МХП, протягом 2020 року планується відкриття близько 50 торгових точок у різних куточках України.
"Новий "М'ясомаркет" у Черкасах — це особлива подія для компанії. Черкаська область — рідний край Юрія Косюка, голови правління агрохолдингу, адже саме тут він народився та виріс. Крім цього, в області розташована переважна більшість підприємств, що входять до Групи МХП. Також в Черкасах базується благодійний фонд "МХП-Громаді", який націлений на розвиток громад на території присутності холдингу", - повідомляє пресслужба МХП.
Під час відкриття представники компанії повідомили, що уся продукція, що потрапляє до "М'ясомаркету", проходить ретельний контроль якості, має відповідні сертифікати, а також зберігається з урахуванням необхідних температурних режимів та санітарних норм.
Також наголосили на тому, що особливістю магазину є професійний сомельє, який допомагає гостям з вибором продукції, спецій, соусів, щоб вони могли потішити свої смакові рецептори та отримати справжню насолоду від вечері у родинному колі.
Довідка УНН. Компанія МХП об’єднує в собі більше 40 підприємств, низку продуктових брендів, таких як "Наша Ряба", "Бащинський", "Легко", "Секрети Шефа" та ін. Зокрема, у Черкаській області розташована одна з птахофабрик компанії. МХП – найбільший виробник і експортер курятини в Україні. Географія експорту - понад 85 країн світу.