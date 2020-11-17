В Черкассах в подвале дома нашли расчлененное тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Черкассах на улице Надпильной в подвале дома нашли расчлененное тело мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и ищут причастных к умышленному убийству лиц. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
"На страшную находку в подвальном помещении 16 ноября наткнулись родственники погибшего. До этого, 14 ноября, они заявляли о его пропаже. Мужчине 70 лет, родные говорят, что он злоупотреблял спиртным и больше времени проводил вне дома", - говорится в сообщении.
Вчера на месте работали следователи, криминалисты, полицейские, которые обеспечивали охрану места происшествия и судебно-медицинские эксперты. Оперативники ищут, кто причастен к умышленному убийству, а также выясняют, какой образ жизни вел пенсионер, с кем общался и дружил.
Кроме того, полицейские изымают видео из частных камер наблюдения, чтобы иметь какую-то зацепку на момент совершения преступления.
"Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Детали этого дела сообщим позже, после установления всех обстоятельств происшествия. Ведется следствие", - отметили в полиции.
Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал отчима женщины и выбросил тело в погреб.