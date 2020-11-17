У Черкасах у підвалі будинку знайшли розчленоване тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Черкасах на вулиці Надпільній у підвалі будинку знайшли розчленоване тіло чоловіка. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та шукають причетних до умисного вбивства осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області.
"На страшну знахідку в підвальному приміщенні 16 листопада натрапили родичі загиблого. До цього, 14 листопада, вони заявляли про його зникнення. Чоловікові 70 років, рідні кажуть, що він зловживав спиртним та більше часу проводив не вдома", - йдеться в повідомленні.
Учора на місці працювали слідчі, криміналісти, поліцейські, які забезпечували охорону місця події та судово-медичні експерти. Оперативники шукають, хто причетний до умисного вбивства, а також з’ясовують, який спосіб життя вів пенсіонер, з ким спілкувався й товаришував.
Окрім того, поліцейські вилучають відео з приватних камер спостереження, щоби мати якусь зачіпку на момент скоєння злочину.
"Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Деталі цієї справи повідомимо згодом, після встановлення всіх обставин події. Триває слідство", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав вітчима жінки та викинув тіло в льох.