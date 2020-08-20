В Черкассах "по горячим следам" задержали подозреваемого в двойном убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Черкассах правоохранители задержали подозреваемого в умышленном двойном убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"За процессуального руководства Черкасской местной прокуратуры работниками Нацполиции... задержан житель города Черкассы, который обоснованно подозревается в умышленном причинении смерти двум лицам. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным следствия, злоумышленник 7 августа 2020 года, находясь в городе Черкассы, по месту жительства потерпевшего, действуя умышленно и целенаправленно, с целью завладения имуществом последнего, нанес ему в область шеи удар ножом, который заранее подготовил и принес с собой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он же 16 августа 2020 года умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом другому потерпевшему в область грудной клетки.
"От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.
Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове задержали мужчину, который находился в международном розыске.