В Черкассах "по горячим следам" задержали подозреваемого в двойном убийстве

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84983 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102232 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127214 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107612 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127674 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101333 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102139 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Черкассах "по горячим следам" задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Черкассах "по горячим следам" задержали подозреваемого в двойном убийстве

Киев  •  УНН

 • 14775 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Черкассах правоохранители задержали подозреваемого в умышленном двойном убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"За процессуального руководства Черкасской местной прокуратуры работниками Нацполиции... задержан житель города Черкассы, который обоснованно подозревается в умышленном причинении смерти двум лицам. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным следствия, злоумышленник 7 августа 2020 года, находясь в городе Черкассы, по месту жительства потерпевшего, действуя умышленно и целенаправленно, с целью завладения имуществом последнего, нанес ему в область шеи удар ножом, который заранее подготовил и принес с собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он же 16 августа 2020 года умышленно, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом другому потерпевшему в область грудной клетки.

"От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - указано в сообщении.

Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который находился в международном розыске.

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