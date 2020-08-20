У Черкасах "по гарячих слідах" затримали підозрюваного у подвійному вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Черкасах правоохоронці затримали підозрюваного в умисному подвійному вбивстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"За процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури працівниками Нацполіції... затримано жителя міста Черкаси, який обґрунтовано підозрюється в умисному заподіянні смерті двом особам. Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України. За даними слідства, зловмисник 7 серпня 2020 року, перебуваючи у місті Черкаси, за місцем проживання потерпілого, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння майном останнього наніс йому в область шиї удар ножем, який заздалегідь підготував і приніс із собою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він же 16 серпня 2020 року умисно, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс удар ножем іншому потерпілому в область грудної клітки.
"Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли. На цей час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - вказано у повідомленні.
Санкція статті карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
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