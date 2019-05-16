В Черкассах неизвестный избил прокурора в очереди в магазин

Проишествие случилось, когда прокурор местной прокуратуры стоял в очереди рядом с магазином. Неизвестный мужчина подошел к нему и ударил кулаком в лицо. После этого нападавший скрылся. По предварительной информации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Мотивы нападения лицо нападающего устанавливаются.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области мужчина с вилами напал на женщину-прокурора



Начато расследование по ст. 296 УК Украины (хулиганство).



Как сообщал УНН, в Днепре прокурора облили неизвестным веществом.