В Черкассах неизвестный избил прокурора в очереди в магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Черкассах неизвестный напал на сотрудника прокуратуры и ударил его в лицо. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Проишествие случилось, когда прокурор местной прокуратуры стоял в очереди рядом с магазином. Неизвестный мужчина подошел к нему и ударил кулаком в лицо. После этого нападавший скрылся. По предварительной информации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мотивы нападения лицо нападающего устанавливаются.
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Начато расследование по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Как сообщал УНН, в Днепре прокурора облили неизвестным веществом.