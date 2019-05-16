У Черкасах невідомий побив прокурора у черзі в магазин

Подія сталася коли прокурор місцевої прокуратури стояв у черзі поряд з магазином. Невідомий чоловік підійшов до нього та вдарив кулаком в обличчя. Після цього нападник втік. За попередньою інформацією чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Мотиви нападу та особа нападника встановлюються.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині чоловік з вилами напав на жінку-прокурора



Розпочато розслідування за ст. 296 КК України (хуліганство).



Як повідомляв УНН, у Дніпрі прокурора облили невідомою речовиною.