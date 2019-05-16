У Черкасах невідомий побив прокурора у черзі в магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Черкасах невідомий напав на співробітника прокуратури та вдарив його в обличчя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася коли прокурор місцевої прокуратури стояв у черзі поряд з магазином. Невідомий чоловік підійшов до нього та вдарив кулаком в обличчя. Після цього нападник втік. За попередньою інформацією чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Мотиви нападу та особа нападника встановлюються.
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Розпочато розслідування за ст. 296 КК України (хуліганство).
Як повідомляв УНН, у Дніпрі прокурора облили невідомою речовиною.