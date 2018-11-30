В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собралось более 200 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 205 автомобилей, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, все КПВВ открылись и функционируют в штатном режиме. Пограничниками усилены меры контроля лиц и транспортных средств, следующих через линию соприкосновения.
"За прошедшие сутки отмечается тенденция к уменьшению пассажиро-транспортного потока. Так через КПВВ последовало 34,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7440 человек и 920 транспортных средств; "Марьинка" - 7455 человек и 1315 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7385 человек и 1405 транспортных средств; "Гнутово" - 3225 человек и 785 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8860 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 29 ноября в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе находилось 245 автомобилей.
Напомним, что с 1 декабря 2018 все контрольные пункты въезда-выезда, в районе проведения операции Объединенных сил, будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 08.00 до 17.00 в соответствии с графиком зимнего периода.