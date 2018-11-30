У чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось більше 200 авто

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КИЇВ. 30 листопада. УНН.  Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу. 

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/50; „Мар’їнка“ — 0/60; „Новотроїцьке“ — 20/40; „Гнутове“ — 20/15”, — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, усі КПВВ відкрились та функціонують у штатному режимі. Прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

"За минулу добу відмічається тенденція до зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так через КПВВ прослідувало 34,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7440 осіб та 920 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7455 осіб та 1315 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7385 осіб та 1405 транспортних засобів; “Гнутове” — 3225 осіб та 785 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8860 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 29 листопада у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі перебувало 245 автомобілів.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2018 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, в районі проведення операції Об’єднаних сил, будуть здійснювати пропускні операції щоденно з 08.00 до 17.00 відповідно до графіку зимового періоду. 

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