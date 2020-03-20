В очередях на КПВВ в районе операции Объединенных сил застряли 30 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 1,4 тысячи человек и 205 транспортных средств. По состоянию на утро 20 марта, в очередях на КПВВ стоит 30 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, отмечается, что за прошедшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока продолжала уменьшаться. В общем последовало через КПВВ:
- "Майорское" - 390 человек и 55 транспортных средств;
- "Марьинка" - 495 человек и 80 транспортных средств;
- "Новотроицкое" - 275 человек и 55 транспортных средств;
- "Гнутово" - 50 человек и 15 транспортных средств;
- "Станица Луганская" - 230 человек.
В том числе, в связи с важными жизненными обстоятельствами, по отдельным решениям командующего ОС, через линию разграничения пропущено почти 70 человек.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 10/10; "Марьинка" - 5/5; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.
Как сообщалось в УНН, утром, 19 марта, в очередях на КПВВ было всего 5 автомобилей.