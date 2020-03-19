Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах всього 5 автівок

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КИІВ. 19 березня. УНН. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують у режимі обмеження перетину лінії розмежування. Загалом зранку, 19 березня, у чергах на КПВВ було всього 5 автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що у межах дорожніх коридорів, 18 березня інтенсивність перетину лінії розмежування залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 3,3 тисячі осіб та 300 транспортних засобів, зокрема:

"Майорське" – 1045 осіб та 90 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 705 осіб та 95 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 750 осіб та 90 транспортних засобів;
"Гнутове" – 110 осіб та 25 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 700 осіб.

Зазначається, що у зв’язку з важливими життєвими обставинами, за окремими рішеннями Командувача об’єднаних сил, через лінію розмежування було пропущено 31 особу.

Зранку 19 березня в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/0; "Мар’їнка" – 0/5; "Новотроїцьке" – 0/0; "Гнутове" – 0/0.

Як повідомлялося в УНН, у зв'язку з обмеженнями на перетин лінії розмежування на Донбасі на тлі ситуації з коронавірусом за добу, 17 березня, у КПВВ не пропущено 7 громадян.

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