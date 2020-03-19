Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях всего 5 автомобилей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103137 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105800 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107773 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106535 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115738 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101443 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105760 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106748 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130485 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях всего 5 автомобилей

Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях всего 5 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 12111 просмотра

Киив. 19 марта. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Утром, 19 марта, в очередях на КПВВ было всего 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Так, сообщается, что в рамках дорожных коридоров, 18 марта интенсивность пересечения линии разграничения оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 3,3 тысячи человек и 300 транспортных средств, в частности:

"Майорское" - 1045 человек и 90 транспортных средств;
"Марьинка" - 705 человек и 95 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 750 человек и 90 транспортных средств;
"Гнутово" - 110 человек и 25 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 700 человек.

Отмечается, что в связи с важными жизненными обстоятельствами, по отдельным решениям Командующего объединенных сил, через линию разграничения был пропущен 31 человек.

Утром 19 марта в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/5; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.

Как сообщалось в УНН, в связи с ограничениями на пересечение линии разграничения на Донбассе на фоне ситуации с коронавирусом за сутки, 17 марта, в КПВВ було не пропущено 7 граждан.

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