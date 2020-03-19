Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях всего 5 автомобилей
Киев • УНН
Киив. 19 марта. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Утром, 19 марта, в очередях на КПВВ было всего 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, сообщается, что в рамках дорожных коридоров, 18 марта интенсивность пересечения линии разграничения оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 3,3 тысячи человек и 300 транспортных средств, в частности:
"Майорское" - 1045 человек и 90 транспортных средств;
"Марьинка" - 705 человек и 95 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 750 человек и 90 транспортных средств;
"Гнутово" - 110 человек и 25 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 700 человек.
Отмечается, что в связи с важными жизненными обстоятельствами, по отдельным решениям Командующего объединенных сил, через линию разграничения был пропущен 31 человек.
Утром 19 марта в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/5; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.
Как сообщалось в УНН, в связи с ограничениями на пересечение линии разграничения на Донбассе на фоне ситуации с коронавирусом за сутки, 17 марта, в КПВВ було не пропущено 7 граждан.