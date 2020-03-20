У чергах на КПВВ в районі операції Об’єднаних сил застрягли 30 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За минулу добу через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 1,4 тисячі осіб та 205 транспортних засобів. Станом на ранок 20 березня, у чергах на КПВВ стоїть 30 автівок. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
Так, зазначається, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку продовжувала зменшуватись. Загалом прослідувало через КПВВ:
- "Майорське" – 390 осіб та 55 транспортних засобів;
- "Мар’їнка" – 495 осіб та 80 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" - 275 осіб та 55 транспортних засобів;
- "Гнутове" – 50 осіб та 15 транспортних засобів;
- "Станиця Луганська" – 230 осіб.
У тому числі, у зв’язку з важливими життєвими обставинами, за окремими рішеннями командувача ОС, через лінію розмежування пропущено майже 70 осіб.
Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 10/10; "Мар’їнка" – 5/5; "Новотроїцьке" – 0/0; "Гнутове" – 0/0.
Як повідомлялося в УНН, зранку, 19 березня, у чергах на КПВВ було всього 5 автомобілів.