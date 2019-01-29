В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 280 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 60/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/30 ", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ на линию соприкосновения. Всего последовало 31,5 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.
Напомним, в течение недели подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил очищено 44,61 га территории, обнаружено и обезврежено 63 взрывоопасных предметов.