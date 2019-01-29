У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 авто

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 60/40; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 20/30", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби відмічалося збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ на лінію зіткнення. Всього прослідувало 31,5 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, протягом тижня підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил очищено 44,61 га території, виявлено та знешкоджено 63 вибухонебезпечних предметів.



