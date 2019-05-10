В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 150 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 175 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 10/35; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
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Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 22,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования продолжают создавать искусственные очереди на пропускных пунктах.