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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 29783 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 78653 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139215 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182742 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156997 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143081 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 185 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 185 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня утром на четырех контрольных пунктах въезда-выезда в очередях застряли 185 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/15; "Марьинка" - 15/55; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 34,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7375 человек и 960 транспортных средств; "Марьинка" - 8105 человек и 1695 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7235 человек и 1580 транспортных средств; "Гнутово" - 3505 человек и 875 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8515 человек.

Как сообщал УНН, иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты.

Украинские Национальные Новости

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