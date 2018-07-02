У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 185 автомобілів

“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/15; „Мар’їнка“ — 15/55; „Новотроїцьке“ — 20/20; „Гнутове“ — 20/20”, — сказано у повідомленні.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 34,7 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7375 осіб та 960 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8105 осіб та 1695 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7235 осіб та 1580 транспортних засобів; “Гнутове” — 3505 осіб та 875 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8515 осіб.

Як повідомляв УНН, іноземець намагався вивезти за кордон старовинні банкноти.