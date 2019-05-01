В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 160 автомобилей

"Сегодня утром на въезд и выезд в них находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/20", - идется в сообщении.

Пограничники сообщают, все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Отмечается о некотором увеличение вчера, 30 апреля, общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 27,1 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств.

Напомним, через КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" с нарушением установленных правил пытались провезти одежду и аквариумное оборудование на общую сумму почти 80 тысяч гривен.



