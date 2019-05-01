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7 марта, 15:45 • 114457 просмотра

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7 марта, 13:58 • 115300 просмотра

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7 марта, 08:52 • 144037 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115456 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140291 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130369 просмотра

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В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 160 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 12041 просмотра

КИЕВ. 1 мая УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 160 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд в них находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/20", - идется в сообщении.

Пограничники сообщают, все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Отмечается о некотором увеличение вчера, 30 апреля, общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 27,1 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств.

Напомним, через КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" с нарушением установленных правил пытались провезти одежду и аквариумное оборудование на общую сумму почти 80 тысяч гривен.

Украинские Национальные Новости

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