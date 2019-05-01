У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 160 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 160 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд в них знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/35; „Мар’їнка“ — 0/40; „Новотроїцьке“ — 0/30; „Гнутове“ — 15/20”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники повідомляють, усі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють в штатному режимі.
Відмічається про певне збільшення вчора, 30 квітня, загального пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїздупрослідувало 27,1 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” та “Мар’їнка” з порушенням встановлених правил намагались провезти одяг та акваріумне обладнання, на загальну суму майже 80 тисяч гривень.