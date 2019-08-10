В очередях на КПВВ на Донбассе застряло 220 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На Донбассе в очередях на КПВВ утром в очередях находилось 220 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По данным пограничников, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/20; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ГПСУ отметили, что пассажиро-транспортный поток остается на уровне по сравнению с прошлыми сутками. В общем через КПВВ последовало 43,1 тысячи человек и 5000 транспортных средств: "Майорское" - 10185 человек и 1165 транспортных средств; "Марьинка" - 9430 человек и 1560 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8710 человек и 1385 транспортных средств; "Гнутово" - 4535 человек и 980 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10325 человек.