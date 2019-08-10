У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло 220 авто

За даними прикордонників, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/20; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 10/50; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у ДПСУ відзначили, що пасажиро-транспортний потік залишається на рівні у порівнянні з минулою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 43,1 тисяча осіб та 5 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 10185 осіб та 1165 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9430 осіб та 1560 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8710 осіб та 1385 транспортних засобів; “Гнутове” — 4535 осіб та 980 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 10325 осіб.