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В Чехии суд приговорил к 20 лет тюрьмы боевика “ДНР”

В Чехии суд приговорил к 20 лет тюрьмы боевика “ДНР”

Киев  •  УНН

 • 23288 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пражский городской суд приговорил к 20 лет тюрьмы рецидивиста Иржи Урбанека за террористический акт и участие в террористической группе. Он воевал на стороне боевиков “ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Novinky.

Цитата

“Пражский рецидивист Иржи Урбанек (48), также известный как Бегемот, был приговорен во вторник пражским городским судом к 20 годам тюремного заключения за террористический акт, участие в террористической группе и другие действия. Урбанек, который много лет назад уехал из Чехии в Донбасс, чтобы воевать в армии так называемой Донецкой Народной Республики, преследуется как беглец”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщеться, что Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими боевиками. Затем он принимал участие в различных задачах, таких как охрана или рытье траншей.
“Однако позже он участвовал с оружием в руках в действиях воинских частей так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР), по крайней мере, до 2018 года”, — говориться в сообщении.

Отмечается, что Урбанек не скрывал вышеупомянутой деятельности. Об этом, по мнению суда, свидетельствует, в частности, его профиль в Facebook с сообщениями, в которых он четко заявляет, что он воевал на стороне пророссийских боевиков, а также его фотографии в форме армии “ДНР” с боевых позиций.

Дополнение

В Чехии суд заочно приговорил к 20 годам тюрьмы мужчину, который воевал на стороне “ЛНР” в зоне боевых действий на Донбассе.

В Чехии вступил в силу приговор регионального суда города Усти-над-Лабем в отношении 45-летнего мужчины, который с 2014 года воевал на стороне “ДНР”.

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