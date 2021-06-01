В Чехии мужчину, который воевал на стороне “ЛНР”, заочно осудили на 20 лет

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“32-летний чех Мартин Кантор, который много лет назад приехал в Украину, чтобы сражаться на стороне пророссийских сепаратистов, был приговорен во вторник пражским городским судом к 20 годам лишения свободы за террористический акт и участие в террористической группе. Кантора преследуют как беглеца, поскольку он еще не вернулся из Украины и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону в Донбасс, где прошел подготовку и стал снайпером в армии “ЛНР”. Согласно досье, он дослужился до сержанта и принимал участие в боевых действиях.

Прокурор отметил, что чех был в составе разведывательно-диверсионной группы и лично заложил мины.

В ходе основного процесса показания дали несколько экспертов и свидетелей, друзей Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о своем намерении участвовать в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Также, по их словам, он писал отчеты о своих успехах в армии “ЛНР”.

Один из друзей Кантора заявил, что они контактировали друг с другом в 2016 году. Однако он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Дополнение

В Чехии вступил в силу приговор регионального суда города Усти-над-Лабем в отношении 45-летнего мужчины, который с 2014 года воевал на стороне “ДНР”.

Напомним, чешская полиция задержала пять человек по подозрению в участии в боевых действиях на стороне "ДНР".