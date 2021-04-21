Чешская полиция задержала пять человек по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ДНР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция Чехии провела операцию, в ходе которой были задержаны пять человек. Она проведена Национальным центром по борьбе с организованной преступностью в рамках уголовных дел, связанных с участием чешских граждан в конфликте на востоке Украины. Они выступали на стороне ДНР, информирует УНН.
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“Всего задержано 5 человек, при этом уголовное дело в отношении конкретного лица или лиц по данному делу еще не возбуждено”, — говорится в сообщении полиции.
Детали
Расследование ведется по подозрению в совершении преступлений, квалифицируемых как “террористический акт”, “финансирование терроризма” и “поддержка и пропаганда терроризма”.
Отмечается, что дело не связано со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, о которых Прага объявила 17 апреля в связи с подозрением в причастности разведки России. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
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Напомним, УНН ранее сообщал, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) при уголовной полиции и следственной службе Чехии во время масштабной спецоперации задержал членов военизированных формирований, подозреваемых в боях против Украины на Донбассе или в планировании или организации таких поездок.
Сотни полицейских приняли участие в спецоперации против чехов, которые являются членами некоторых военизированных объединений. Полиция подозревает задержанных в том, что они выезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов или планировали или организовывали такие поездки. Всем этим руководили сотрудники российской разведки ГРУ с посольства в Праге.