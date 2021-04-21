Чеська поліція затримала п'ятьох осіб за підозрою в участі в бойових дії на боці ДНР

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"Всього затримано 5 осіб, при цьому кримінальну справу щодо конкретної особи чи осіб по даній справі ще не порушено", - йдеться в повідомленні поліції.

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Розслідування ведеться за підозрою в скоєнні злочинів, які кваліфікуються як "терористичний акт", "фінансування тероризму" і "підтримка і пропаганда тероризму".

Відзначається, що справа не пов'язана з вибухами на складах боєприпасів в Врбетіце, про які Прага оголосила 17 квітня у зв'язку з підозрою в причетності розвідки Росії. Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів.

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Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що Національний центр з боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) при кримінальній поліції та слідчій службі Чехії під час масштабної спецоперації затримав членів воєнізованих формувань, підозрюваних у боях проти України на Донбасі або у плануванні чи організації таких поїздок.

Сотні поліцейських взяли участь в спецоперації проти чехів, які є членами деяких воєнізованих об'єднань. Поліція підозрює затриманих у тому, що вони виїжджали воювати в Україну на стороні проросійських сепаратистів або планували або організовували такі поїздки. Усім цим керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі.