У Чехії чоловіка, який воював на боці "ЛНР", заочно засудили на 20 років

Цитата

"32-річний чех Мартін Кантор, який багато років тому приїхав в Україну, щоб боротися на стороні проросійських сепаратистів, був засуджений у вівторок празьким міським судом до 20 років позбавлення волі за терористичний акт і участь у терористичній групі. Кантора переслідують як втікача, оскільки він ще не повернувся з України і його місцезнаходження невідоме. Вирок не остаточний", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з обвинувальним висновком, в 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де пройшов підготовку і став снайпером в армії "ЛНР". Згідно досьє, він дослужився до сержанта і брав участь в бойових діях.

Прокурор зазначив, що чех був у складі розвідувально-диверсійної групи і особисто заклав міни.

Під час основного процесу свідчення дали кілька експертів і свідків, друзів Кантора. Вони розповіли, що підсудний говорив про свій намір брати участь в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Також, за їхніми словами, він писав звіти про свої успіхи в армії "ЛНР".

Один з друзів Кантора заявив, що вони контактували один з одним в 2016 році. Однак він нібито отримав по електронній пошті повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.

Доповнення

У Чехії вступив у силу вирок регіонального суду міста Усті-над-Лабем щодо 45-річного чоловіка, який з 2014 року воював на стороні "ДНР".

Нагадаємо, чеська поліція затримала п'ятьох осіб за підозрою в участі в бойових діях на боці "ДНР".