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У Чехії суд приговорив до 20 років тюрьми бойовика “ДНР”

У Чехії суд приговорив до 20 років тюрьми бойовика “ДНР”

Київ • УНН

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КИЕВ. 8 вересня. УНН. Пражський міський суд приговорив до 20 років тюремні рецензії Іржі Урбанека за терористичний акт та участь у терористичній групі. Він воєвал на стороні боєвиків “ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Novinky.

Цитата

“Практичний рецензент Іржі Урбанек (48), також відомий як Бегемот, був приговорений у вівторок празьким міським судом до 20 років тюремного ув'язнення за терористичний акт, участь у терористичній групі та інші дії. Урбанек, який багато років тому виїхав із Чехії в Донбасс, щоб воювати в армії так називаючи Донецької Народної Республіки, розшукується як військовий який втік”, - говорив у соціальній мережі.

Деталі

Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими боевиками. Він також бере участь у різних завданнях, таких як охорона або копання траншей.

“Однак він погодився зі зброєю в руках у дійсних військових часі так назвати Донецьку Народну Республіку (ДНР), за крайньою мірою, до 2018 року”, — говорили в повідомленнях.

Зауважується, що Урбанек не приховував вищезгаданої діяльності. У цьому, на думку суда, спостерігається, зокрема, його профіль у Facebook з повідомленнями, у яких він четко повідомляє, що він воював на стороні проросійських боєвиків, а також його фотографії у формі армії “ДНР” з боєвими позиціями.

Доповнення

У Чехії суд заочно приговорив до 20 років тюремного чоловіка, який воював на стороні “ЛНР” у зоні боєвих дій на Донбассе.

У Чехії вступив у силу приговор регіонального суду міста Усті-над-Лабем у відношенні 45-річних чоловіків, які з 2014 року виступали на стороні “ДНР”.

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