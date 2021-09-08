У Чехії суд приговорив до 20 років тюрьми бойовика “ДНР”

Цитата

“Практичний рецензент Іржі Урбанек (48), також відомий як Бегемот, був приговорений у вівторок празьким міським судом до 20 років тюремного ув'язнення за терористичний акт, участь у терористичній групі та інші дії. Урбанек, який багато років тому виїхав із Чехії в Донбасс, щоб воювати в армії так називаючи Донецької Народної Республіки, розшукується як військовий який втік”, - говорив у соціальній мережі.

Деталі

Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими боевиками. Він також бере участь у різних завданнях, таких як охорона або копання траншей.

“Однак він погодився зі зброєю в руках у дійсних військових часі так назвати Донецьку Народну Республіку (ДНР), за крайньою мірою, до 2018 року”, — говорили в повідомленнях.

Зауважується, що Урбанек не приховував вищезгаданої діяльності. У цьому, на думку суда, спостерігається, зокрема, його профіль у Facebook з повідомленнями, у яких він четко повідомляє, що він воював на стороні проросійських боєвиків, а також його фотографії у формі армії “ДНР” з боєвими позиціями.

Доповнення

У Чехії суд заочно приговорив до 20 років тюремного чоловіка, який воював на стороні “ЛНР” у зоні боєвих дій на Донбассе.

У Чехії вступив у силу приговор регіонального суду міста Усті-над-Лабем у відношенні 45-річних чоловіків, які з 2014 року виступали на стороні “ДНР”.