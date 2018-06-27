В Чехии наконец-то появилось правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Чехии через 8 месяцев после выборов назначил правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. Сегодня утром правительство присягнуло на верность президенту. Первое правительство Бабиша не получило вотум доверия парламента в январе и с тех пор выполняло обязанности кабинета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceska Televize.
Должность министра иностранных дел в новом правительстве Чехии занял председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек. Он также занял пост главы МВД.
В нынешнем составе правительства десять министерств принадлежат движения ANO, представители Социал-демократической партии Чехии получили министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и социальных отношений, сельского хозяйства и культуры.
Голосование за доверие правительству состоится 11 июля.
Заместитель председателя ОГА Збинець Станжуре заметил: "Впервые с 1989 года у нас полукомунистическое правительство. Это плохая новость сегодня", - сказал он.
Как сообщал УНН, 6 июня президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил Андрея Бабиша премьер-министром.
Напомним, в четверг, 8 марта, в Праге состоялась церемония вступления Милоша Земана на пост президента Чехии на второй пятилетний срок.
5 декабря прошлого года президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.