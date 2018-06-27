У Чехії нарешті з'явився уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент Чехії через 8 місяців після виборів призначив уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. Сьогодні ранком уряд присягнув на вірність президенту. Перший уряд Бабіша не отримав вотум довіри парламенту у січні і з того часу виконував обов’язки кабінету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceska Televize.
Посаду міністра закордонних справ в новому уряді Чехії обійняв голова Соціал-демократичної партії Ян Гамачек. Він також обійняв посаду глави МВС.
У нинішньому складі уряду десять міністерств належать руху ANO, представники Соціал-демократичної партії Чехії отримали міністерства внутрішніх справ, закордонних справ, праці та соціальних відносин, сільського господарства і культури.
Голосування за довіру уряду відбудеться 11 липня.
Заступник голови ОДА Збінець Станжура відмітив: "Вперше з 1989 року ми маємо напівкомуністичний уряд. Це найгірша новина сьогодні ", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 6 червня президент Чехії Мілош Земан у середу повторно призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром.
Нагадаємо, у четвер, 8 березня, у Празі відбулася церемонія вступу Мілоша Земана на посаду президента Чехії на другий п'ятирічний термін.
5 грудня минулого року президент Чехії Мілош Земан прийняв відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой.