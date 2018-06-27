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У Чехії нарешті з'явився уряд

У Чехії нарешті з'явився уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент Чехії через 8 місяців після виборів призначив уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. Сьогодні ранком уряд присягнув на вірність президенту. Перший уряд Бабіша не отримав вотум довіри парламенту у січні і з того часу виконував обов’язки кабінету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceska Televize.

Посаду міністра закордонних справ в новому уряді Чехії обійняв голова Соціал-демократичної партії Ян Гамачек. Він також обійняв посаду глави МВС.

У нинішньому складі уряду десять міністерств належать руху ANO, представники Соціал-демократичної партії Чехії отримали міністерства внутрішніх справ, закордонних справ, праці та соціальних відносин, сільського господарства і культури.

Голосування за довіру уряду відбудеться 11 липня.

Заступник голови ОДА Збінець Станжура відмітив: "Вперше з 1989 року ми маємо напівкомуністичний уряд. Це найгірша новина сьогодні ", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 6 червня президент Чехії Мілош Земан у середу повторно призначив Андрея Бабіша прем'єр-міністром.

Нагадаємо, у четвер, 8 березня, у Празі відбулася церемонія вступу Мілоша Земана на посаду президента Чехії на другий п'ятирічний термін.

5 грудня минулого року президент Чехії Мілош Земан прийняв відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой.

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