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В Чехии местных украинцев бесплатно учат стрелять

Киев • УНН

 • 156469 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в чешском городе Брно проводят бесплатные учения по стрельбе для украинцев, проживающих в Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В Чехии местных украинцев бесплатно учат стрелять

Детали

Курсы разработали для того, чтобы научить украинцев основным навыкам безопасного обращения со смертоносным оружием. Кроме учений по стрельбе, также рассказывают о том, как передвигаться по полю боя и оказывать первую помощь.

Как отметили, что такие навыки помогут сохранить жизнь, если этих украинцев мобилизуют или они решат вернуться домой на войну как добровольцы.

“Мы рассматриваем это как моральный подъем, который мы даем им в этой ситуации, как усилия, чтобы показать, что поддерживаем их и сделаем для них все, что можем сейчас”, - сказал Михал Ратаски, владелец охранной компании CS Solutions, который проводит обучение.

Ратаски добавил, что трехчасовое обучение не сделает из желающих украинцев солдат, однако этого достаточно, чтобы ознакомить их с основами.

Ранее 

В марте в Украину прибыли опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, которые будут оборонять ее от нападения россии.

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