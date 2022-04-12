У Чехії місцевих українців безкоштовно навчають стріляти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у чеському місті Брно проводять безкоштовні навчання зі стрільби для українців, які проживають у Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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Курси розробили для того, щоб навчити українців основним навичкам безпечного поводження зі смертельною зброєю. Окрім навчань зі стрільби, також розповідають про те, як пересуватися полем бою та надавати першу допомогу.
Як зазначили, такі навички допоможуть зберегти життя, якщо цих українців мобілізують або вони вирішать повернутися додому як добровольці.
“Ми розглядаємо це як моральний підйом, який ми даємо їм у цій ситуації, як зусилля, щоб показати, що підтримуємо їх і що зробимо для них все, що можемо зараз”, - сказав Міхал Ратаскі, власник охоронної компанії CS Solutions, який проводить навчання.
Ратаскі додав, що тригодинне навчання не зробить з охочих українців солдатів, проте цього достатньо, щоб ознайомити їх з основами.
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