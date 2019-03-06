В Чехии лев, которого держали во дворе дома, убил хозяина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Чехии лев убил хозяина прямо в клетке, которая находилась во дворе дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Михал Прасек владел девятилетним львом и еще одной львицей, которых держал для разведения. Это вызывало обеспокоенность у местных жителей.
Отец Прасека нашел его тело в клетке льва и сообщил местным СМИ, что оно было заперто изнутри.
Животные, живущие в отдельных загонах, были застрелены полицией, вызванной на место происшествия.
Представитель полиции сказал местным СМИ, что стрельба была "абсолютно необходимой для того, чтобы добраться до человека".
Прасек купил льва в 2016 году и львицу в прошлом году и держал их обоих в вольерах домашнего изготовления на заднем дворе своего дома в деревне Здехов в Восточной Чехии.
Ранее он был оштрафован за незаконное разведение львов.
Но его конфликт с властями зашел в тупик после того, как он отказался впустить кого-либо на свою территорию.
Напомним, один из львов, которого вывезли из частного зверинца в Покровске, где обнаружили ряд нарушений относительно условий содержания животных, умер.