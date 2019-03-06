У Чехії лев, якого тримали у дворі будинку, вбив господаря
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Чехії лев убив господаря прямо в клітці, яка перебувала у дворі будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Міхал Прасек володів дев'ятирічним левом і ще однієї левицею, яких тримав для розведення. Це викликало стурбованість у місцевих жителів.
Батько Прасека знайшов його тіло в клітці лева і повідомив місцевим ЗМІ, що воно було замкнено зсередини.
Тварини, що жили в окремих загонах, були застрелені поліцією, викликаної на місце події.
Представник поліції сказав місцевим ЗМІ, що використання зброї було "абсолютно необхідним для того, щоб дістатися до людини".
Прасек купив лева в 2016 році і левицю в минулому році і тримав їх обох у вольєрах домашнього виготовлення на задньому дворі свого будинку в селі Здехов в Східній Чехії.
Раніше він був оштрафований за незаконне розведення левів.
Але його конфлікт з владою зайшов в безвихідь після того, як він відмовився впустити кого-небудь на свою територію.
Нагадаємо, один із левів, якого вивезли з приватного звіринця у Покровську, де виявили низку порушень щодо умов утримання тварин, помер.