В бундесвере проведут проверки после обнаружения атрибутики вермахта

Ф.Викер отдал распоряжение расследовать соблюдение правил, касающихся традиционного отношения к национал-социализму и вермахту.

Известно, что проверять будут все служебные помещения. Ожидается, что она будет завершена к 16 мая, при этом промежуточные результаты будут доступны в ближайший вторник, 9 мая.

Обнаружение атрибутики вермахта в одной из казарм города Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) подтвердили и в Министерстве обороны ФРГ. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен потребовала от всех солдат поддержки при проведении расследования.

“Мы должны все вместе, от генерала до новобранца, всеми силами поддерживать этот процесс. Речь идет ни много ни мало о репутации бундесвера”, — заявила У. фон дер Ляйен.

Напомним, стало известно, что по всей Германии разрешение на ношение оружия имеют около 750 правых экстремистов.