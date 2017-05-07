У бундесвері проведуть перевірки після виявлення атрибутики вермахту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Генеральний інспектор бундесверу Фолькер Вікер розпорядився провести перевірку всіх казармених приміщень бундесверу після того, як в одному з них була виявлена атрибутика вермахту. Про це повідомляє Bild am Sonntag передає УНН.
Ф.Вікер віддав розпорядження розслідувати дотримання правил, що стосуються традиційного ставлення до націонал-соціалізму і вермахту.
Відомо, що перевіряти будуть всі службові приміщення. Очікується, що перевірка буде завершена до 16 травня, при цьому проміжні результати будуть доступні у вівторок, 9 травня.
Виявлення атрибутики вермахту в одній з казарм міста Донауешинген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) підтвердили і в Міністерстві оборони ФРН. Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен зажадала від всіх солдатів підтримки при проведенні розслідування.
"Ми повинні всі разом, від генерала до новобранця, усіма силами підтримувати цей процес. Йдеться ні багато ні мало про репутацію бундесверу", - заявила У. фон дер Ляйен.
Нагадаємо, стало відомо, що по всій Німеччині дозвіл на носіння зброї мають близько 750 правих екстремістів.