У здания ФСБ в Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата: есть погибшие

По данным Telegram-канала Mash, в результате перестрелки погиб сотрудник ГАИ, еще один человек ранен. В городе введен план “Сирена”.

“Слышать стрельба и крики, людей с улицы загнали в здании”, — сообщил один из очевидцев “Подъема”. Telegram канал сообщает, что мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в доме.

“Очевидцы, которые находились в ближайших кафе, сообщают, что людей просят не выходить на улицу, всех сгоняют на вторые этажи и выше. Дома огородили от проезжей части заслоном из автобусов — движение транспорта перекрыто”, - указано в сообщении “Подъема”.

По данным издания “Известия”, погибли по меньшей мере 3 человека.