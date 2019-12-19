Біля будівлі ФСБ в Москві невідомий відкрив стрілянину з автомата: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Москві біля головної будівлі ФСБ на Площі Воровського невідомий відкрив стрілянину з автомата, повідомили Telegram-канали Mash і “Подъем”, передає УНН з посиланням також на видання “Коммерсант”.
За даними Telegram-каналу Mash, в результаті перестрілки загинув співробітник ДАІ, ще одна людина поранена. У місті введено план “Сирена”.
“Чути стрілянину і крики, людей з вулиці загнали в будівлі”, — повідомив один з очевидців “Подъема”. Telegram-канал повідомляє, що чоловік влаштував стрілянину в приймальні ФСБ, після чого вибіг на Велику Луб’янку і забарикадувався в будинку.
“Очевидці, які перебували в найближчих кафе, повідомляють, що людей просять не виходити на вулицю, всіх зганяють на другі поверхи і вище. Будинки огородили від проїжджої частини заслоном з автобусів — рух транспорту перекрито”, — вказано у повідомленні “Подъема”.
За даними видання “Известия”, загинули щонайменше 3 людини.